ضبط 267 شخصاً في 154 قضية مخدرات خلال أسبوع

* استقبال 50 حالة في مركز علاج المدمنين التابع لمديرية الأمن العام.

* ضبط خلال تلك القضايا 15 كغم من مادة الحشيش المخدرة، و 17 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و 22 الف حبة من الحبوب المخدرة ، و 500 غرام من مادة الكريستال المخدرة ، و 31 كيلو من مادة الماريجوانا و 100 غرام من مادة الكوكايين المخدرة ومجموعة أسلحة نارية.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة بقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة وبتوجيهات من القيادات الأمنية ولا تهاون في ذلك .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 3/11/2022 ولغاية 9/11/2022 تم التعامل مع 154 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 267 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

وعلى الصعيد العلاجي بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات هذا الاسبوع 50 حالة ما بين دخول ومراجع .

وفي ذات السياق نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 57 نشاطاً توعوياً لهذا الاسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء وذات العلاقه.

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي كافة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطي وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كافة الامكانيات.