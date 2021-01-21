ضبط 27 طنا من الألبان والأجبان المغشوشة

عمان -الغد – صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ان كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية الغذاء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ضبطت كمية من الألبان والأجبان المغشوشة يتم تصنيعها من الحليب المجفف وتحمل بطاقات بيان مزورة تشير الى تصنيعها من الحليب الطازج قدرت كميتها بنحو (27) طن في عدد من المصانع.

وأوضح مهيدات في بيان أصدرته المؤسسة اليوم، أنها ومن خلال جولاتها المستمرة للتأكد من المواد الأولية المستخدمة في الصناعة ضبطت المصنع المخالف والذي يعمل على انتاج مشتقات الألبان من حليب مجفف مجهول بطاقة البيان ولم تثبت صلاحيته للاستهلاك البشري مما يخالف المواصفة المعتمدة لدى المؤسسة التي تشترط إنتاج هذه المنتجات من الحليب الطازج.

وحول إجراءات المؤسسة بهذا الشأن، أشار مهيدات الى ان المؤسسة اغلقت المصنع المخالف بالشمع الاحمر واتلفت كافة المنتجات والمواد المخالفة وحولت أصحاب العلاقة الى النائب العام .

واكد مهيدات ان المؤسسة لن تتهاون بحق المخالفين وان فرق الرقابة والتفتيش المختصة بالمرصاد لأي ممارسات تشكل تلاعب بغذاء المواطن وسلامته ولضمان التزام مواقع تصنيع مثل هذه المنتجات بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة .

وإلى ذلك، تدعو المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود اي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000 ‬‬