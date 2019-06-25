ضبط 27 طنا مواد كيماوية فاسدة

عمان- الغد- تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري من ضبط مواد كيماوية فاسدة لتعقيم الأجهزة الطبية ضمن برادات قادمة من إحدى الدول المجاورة لغايات ادخالها للأردن بوزن 27 طنا ضمن 2800 كرتونة.

وأشار مدير مركز جمرك العمري عقيد جمارك رائد النمري بأن هذه الضبطيات تأتي نتيجة للحس الأمني الذي يتمتع به موظفي الجمارك حيث قاموا بالكشف عن المحتويات وتبين أنها منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف بشكل واضح حيث تم إيقاف إجراءات البيان الجمركي وإعادة تصدير المواد الكيماوية إلى خارج البلاد.