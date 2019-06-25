السلايدر الرئيسي

ضبط 27 طنا مواد كيماوية فاسدة

منذ 52 دقيقة
جانب من المضبوطات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري من ضبط مواد كيماوية فاسدة لتعقيم الأجهزة الطبية ضمن برادات قادمة من إحدى الدول المجاورة لغايات ادخالها للأردن بوزن 27 طنا ضمن 2800 كرتونة.

وأشار مدير مركز جمرك العمري عقيد جمارك رائد النمري بأن هذه الضبطيات تأتي نتيجة للحس الأمني الذي يتمتع به موظفي الجمارك حيث قاموا بالكشف عن المحتويات وتبين أنها منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف بشكل واضح حيث تم إيقاف إجراءات البيان الجمركي وإعادة تصدير المواد الكيماوية إلى خارج البلاد.

مقالات ذات صلة

إرادة ملكية بدورة استثنائية في تموز وهذا جدول أعمالها

منذ 18 دقيقة

إربد: توقيف موظف افتعل حادث دهس (فيديو)

منذ 26 دقيقة

مجددا.. الحكومة: العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص

منذ ساعة واحدة

ذوو “محمود” يناشدون علاجه بعد رفض المستشفيات استقباله – فيديو

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock