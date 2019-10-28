ضبط 27 متورطا في قضايا مخدرات

عمان- ألقت إدارة مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية القبض على 27 شخصا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال مختلف اقسامها المنتشرة في محافظات المملكة واستمرارا لجهودهم لضبط كافة اشكال التعامل مع قضايا المخدرات خاصة الترويج والاتجار فقد تعاملوا خلال الايام القليلة الماضية مع 20 قضية في مختلف مناطق المملكة والقوا القبض خلالها على 27 شخصا ويضبطون ما بحوزتهم من مواد مخدرة .

ففي محافظة العاصمة فقد تم التعامل مع تسع قضايا القي القبض خلالها على 15 شخصا، وكان ابرز تلك القضايا تنفيذ حملة امنية في شرق العاصمة القي القبض بعد تفتيش عدد من المنازل على سبعة اشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة ، فيما ضبطت في قضية اخرى في العاصمة 14 كفاً من مادة الحشيش المخدرة بعد مداهمة احدى الشقق وسط العاصمة والقي القبض على الشخص المتورط ، كما القي القبض جنوب العاصمة على شخص مطلوب وبحقه 19 طلبا امنيا لإدارة مكافحة المخدرات وضبط بحوزته على كمية كبيرة من قطع الحشيش المعدة للبيع و400 حبة مخدرة .

وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع قضيتين ففي القضية الاولى تم مداهمة منزل شخص مشبوه بالتنسيق مع مديرية الشرطة حيث القي القبض عليه وضبط داخل منزله بعد تفتيشه 13 كف حشيش و 4 الاف حبة مخدرة ، كما ودوهم في القضية الثانية منزل مروج اخر وضبط داخل المنزل بعد القاء القبض عليه على 15 الف حبة مخدرة وسلاح ناري .

وفي محافظة اربد، تم التعامل مع ثلاث قضايا حيث دوهم في القضية الاولى منزل شخص مصنف بالخطير حيث لاذ بالفرار بعد تجمهر عدد من الاشخاص وبتفتيش منزله عثر داخله على 5 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 60 كيساً من مادة الحشيش الصناعي كما القي القبض في القضيتين الاخيرتين على مروجين وبحوزتهما كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي محافظة الزرقاء، ضبط شخصان من مروجي المواد المخدرة داخل احدى المركبات وبحوزتهما 200 حبة مخدرة ، كما القي القبض في احدى مناطق البادية الوسطى على شخص بحوزته نصف كف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة ، وفي لواء الرصيفة القي القبض على مروج بحوزته 175 حبة مخدرة.

وفي غرب البلقاء ضبطت كمية من الحبوب المخدرة بحوزة احد المروجين ، وفي محافظة مأدبا القي القبض على ثلاثة اشخاص داخل مركبة وبحوزتهم كفان من مادة الحشيش المخدرة.

وفي محافظة المفرق، وردت معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة خالية من السكان حيث تم التحرك للمكان وبمسح المنطقة عثر داخل احدى عبارات المياه 40 الف حبة مخدرة اضافة الى ثلاثة مكعبات من مادة الهيروين المخدرة وما زال التحقيق جاريا.-(بترا)