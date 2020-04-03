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ضبط 27 مركبة و134 شخصاً خرقوا حظر التجول في الزرقاء

منذ 50 دقيقة
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

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الزرقاء- قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ان الدوريات المشتركة من القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي والأمن العام ضبطت اليوم الجمعة 27 مركبة و134 شخصاً خرقوا ٌ قرار حظر التجول في المحافظة.
وبين عساف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تم حجز المركبات التي تم ضبطها وحجز الأشخاص غير الملتزمين بقرار حظر التجول لتحويلهم إلى النائب العام من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بحالة الحظر وعدم التهاون مع أي شخص يخرق قرار حظر التجول .
وأشار عساف إلى ان قرار حظر التجول جاء في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث ان خطر انتشار هذا الوباء يتهدد العالم بأسره ، ما يتطلب ضرورة الالتزام بالقرارات والتعليمات الحكومية بهذا الخصوص الرامية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. -(بترا)

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