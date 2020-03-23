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ضبط 28 شخصا خالفوا حظر التجول في معان

منذ ساعتين
نقطة تفتيش امنية -(تصوير: أمجد الطويل)

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حسين كريشان

معان – ضبطت قوات الأمن حتى مساء اليوم الاثنين نحو ٢٨ شخصا خرقو حظر التجول من مختلف مناطق محافظة معان ، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم ومخالفتهم أمر الدفاع رقم ٢ إلى ٧٣ شخصا خلال تطبيق حظر التجوال يوم أمس الاول السبت ، وفق محافظ معان محمد الفايز .
وأشار الفايز أنه تم توقيف الأشخاص الذين تم ضبطهم في الحجز العسكري في منطقة الحسا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
وقال ان التزام منقطع النظير من قبل ابناء محافظة معان بإجراءات الحكومة يفوق ٩٩% ، إلا أن هناك حالات وسلوكيات فردية قامت بخرق أمر الدفاع
وأضاف ان التزام المواطنين في معان بإجراءات الحكومة لهو تأكيد واضح على وعي المواطن في المحافظة الذي يؤمن بأن هذه الإجراءات جاءت لمصلحته والحفاظ على صحته و سلامته ، مؤكدا على أهمية الجميع بالتقيد التام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة لتجنب المسألة القانونية التي نصت عليها القوانين والأنظمة حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس الكورونا .

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