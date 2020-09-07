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ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفات موظفين رسميين وسلبوا سيدة عربية

منذ ساعتين
دورية

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عمان- الغد- اعلنت ادارة البحث الجنائي أنه وردها بلاغ بانتحال ثلاثة أشخاص لصفة موظفين رسميين والدخول لمنزل سيدة من جنسية عربية في العاصمة والاعتداء عليها بالضرب وسلب مبالغ مالية منها حيث أسعفت السيدة للمستشفى وهي قيد العلاج الآن.

وأضافت إدارة البحث الجنائي أنه وبزمن قياسي تمكن فريق تحقيقي خاص من الادارة أُوكل له متابعة التحقيقات في القضية، من كشف ملابسات القضية وتحديد هوية الاشخاص الثلاثة الذين نفذوا الجريمة وجرت مداهمتهم جميعاً والقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم ملابس خاصة استخدموها لايهام السيدة بانهم موظفون رسميون واعترفوا بالتحقيق معهم باستخدام اسلوب انتحال صفات الموظفين الرسميين والدخول لمنزل السيدة والاعتداء عليها بالضرب وسلب مبالغ مالية من داخل منزلها.

ودعت ادارة البحث الجنائي كافة المواطنين والمقيمين إلى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع الاشخاص الغرباء والمجهولين بالنسبة إليهم، وممن يدعون انهم موظفون رسميون او حكوميون وعدم ادخالهم لمنازلهم الا بعد التأكد والتوثق بكافة السبل من هوياتهم الرسمية وصفاتهم الوظيفية.

وأشارت إلى انه في حال الشك بهويات وصفات مثل اولئك الاشخاص عدم التردد بالاتصال بالمؤسسة او الجهة الرسمية التي يدعون انهم يتبعون لها والاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) او مراجعة اقرب مركز امني او قسم او مفرزة للبحث الجنائي.

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