ضبط 3 أشخاص مصابين بكورونا خالفوا الحجر المنزلي بالكرك

الكرك – ضبطت اللجنة الرقابية والأمنية في محافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص مصابين بفيروس كورونا غير ملتزمين بالحجر المنزلي.

وقال محافظ الكرك الدكتور بلال النسور، إن جولات اللجان المكلفة بالكشف على الأشخاص المحجورين منزليا مستمرة للتأكد من مدى التزامهم بتعليمات الحجر، مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية تقضي بتحويل المصابين المضبوطين إلى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر على نفقتهم الخاصة؛ وذلك لمنع انتشار العدوى وحفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

واضاف أنه سيتم تحويل المضبوطين بعد إنهاء مدة الحجر إلى القضاء وفقا لأحكام أمر الدفاع.

وأكد النسور ضرورة تقيد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بمدة الحجر المنزلي لمنع انتشار العدوى وتجنبا لإيقاع العقوبة عليهم، داعيا المواطنين لعدم التردد بالإبلاغ عن أي شخص مصاب وغير ملتزم بالحجر المنزلي على أرقام هواتف دار محافظة الكرك أو مديرية الشؤون الصحية أو الرقم 193. –(بترا)