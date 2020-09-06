ضبط 3 مفحطين وشخص آخر اطلق عيارات نارية في الرمثا

عمان-الغد- اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفيديو الذي جرى تداوله اليوم وظهر خلاله ثلاث مركبات يقوم سائقوها بالقيادة بطيش واهمال والتشحيط ما عرض حياة الاخرين للخطر ، وظهر خلاله كذلك شخص يقوم باطلاق عيارات نارية من سلاح اوتوماتيكي ، قد ورد للمديرية منذ يوم الاربعاء الماضي واتخذت كافة الاجراءات اللازمة فور ذلك .

واكد الناطق الاعلامي انه تم وفور ورود الفيديو قبل ايام تحديد هوية كافة الاشخاص الظاهرين خلاله حيث جرى ضبط الاشخاص الثلاثة الذين قاموا بالتشحيط بمركباتهم والقيادة بطيش واهمال وجرى احالتهم للقضاء وحجز مركباتهم المدد القانونية ،فيما جرى كذلك ضبط الشخص الذي اطلق العيارات النارية والسلاح الاوتوماتيكي الذي استخدمه واتحذت كذلك الاجراءات القانونية بحقه.