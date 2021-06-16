ضبط 300 ألف حبة مخدرة في احد المعابر الحدودية

عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات في احد المعابر الحدودية وبالتنسيق والتعاون مع الجمارك الاردنية والاجهزة الامنية العاملة داخل المعبر اشتبهوا باحدى مركبات الشحن القادمة للمملكة حيث جرى استيقافها من اجل تفتيشها .

وأضاف الناطق الاعلامي انه عثر بعد تفتيش المركبة على 300 الف حبة مخدرة كانت قد أُخفيت في مخبأ سري داخل المركبة كما وتبين ان تلك المركبة كانت محملة بالفواكه ومتجهة الى احدى دول الجوار وما زال التحقيق مستمرا