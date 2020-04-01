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ضبط 325 مركبة و277 شخصاً خالفوا أوامر الحظر

منذ 18 دقيقة
ضبط 325 مركبة و 277 شخصاً خالفوا أوامر الحظر

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عمان-الغد- اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون او تمييز في تطبيقها ، حيث جرى ومنذ صباح هذا اليوم ضبط 325 خالفت اوامر الحظر والتنقل ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .
واضاف انه ومنذ الصباح كذلك جرى ضبط 277 شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط .

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