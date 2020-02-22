ضبط 350 كرتونة مكملات كمال أجسام فاسدة والقبض على المتورط الرئيسي

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول قيام شخص من جنسية عربية بالتلاعب بتاريخ انتاج كميات كبيرة من مادة البروتينات والمكملات الغذائية المستخدمة في بناء الاجسام من اجل اعادة تصديرها الى خارج المملكة بعد ذلك، وشكل فريق تحقيقي لمتابعة التحقيق فيما ورد من معلومات والتأكد منها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات حدد هوية المشتبه به الرئيسي في القضية وهو شخص من جنسية عربية وجرى تحديد مكان تواجده والقي القبض عليه وبتفتيش المنزل الذي ضبط داخله عثر على كمية من تلك المكملات الغذائية والبروتينات منتهية الصلاحية، واعترف بالتحقيق معه بالتلاعب بتواريخ تلك المواد من اجل اعادة شحنها الى خارج المملكة مرة اخرى .

وتابع الناطق الاعلامي ان التحقيقات قادت لتحديد مستودع في محافظة اربد استأجره ذلك الشخص من اجل تخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتغيير تواريخ انتاجها وتم التحرك للمكان حيث ضبط داخل المستودع ٣٥٠ كرتونة تحتوي على مقويات ومكملات غذائية وجرى استدعاء مندوبين من الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء للكشف على الكميات المضبوطة حيث تبين ان جميعها تالفة وتم التلاعب بتواريخ انتاجها وما زالت التحقيقات جارية .