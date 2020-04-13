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ضبط 361 مركبة و690 شخصا خرقوا أوامر الحظر

منذ 44 دقيقة

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عمان- الغد- أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن كافة كوادر مديرية الأمن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الأوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون او تمييز في تطبيقها.

وقال الناطق الاعلامي إنه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية ضبط 361 مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل سيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

وأضاف الناطق الاعلامي انه وخلال الفترة ذاتها جرى أيضا ضبط 690 شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

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