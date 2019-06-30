ضبط 39 ألف بيضة فاسدة من أصل مليون – صور

محمود الطراونة

عمان- ضبطت الجهات الرقابية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في حملات تفتيشية تنفذها فرق تحقيق منذ صباح اليوم، ما مجموعه 39 ألف بيضة فاسدة في “مستودعات بيض” في مناطق إربد وجنوب عمان، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي الكمية المقدرة بمليون بيضة يعتقد أنها تسربت للأسواق.

وقال مدير الغذاء/ فرع عمان، الدكتور موسى العبادي، إنه جرى على الفور تكيل لجنة وإتلاف الكميات الفاسدة المضبوطة، بعد إعداد محاضر الضبط اللازمة، بالإضافة إلى إحالة المتورطين للقضاء.

وأضاف لـ”الغد” أن “البحث ما يزال جار عن الكميات الكبيرة”، موضحا أنها “موجودة في الأسواق منذ شهر رمضان المبارك”.

وبحسب مصادر فإن صاحب الشحنة التي تحتوي على مليون بيضة فاسدة يخفيها داخل مستودعات مجهولة المكان، وأن العمل جار على ضبطها قبل أن يتم تسريبها للمستهلك.

ورجحت المصادر أن يكون البيض أصابه الفساد بسبب سوء تخزينه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يبين مستودعا يحتوي على كميات كبيرة من البيض.

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