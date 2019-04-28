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ضبط 4 سائقين تسابقوا بمركباتهم (فيديو)

منذ 6 ساعات

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في المباحث المرورية في إدارة السير تمكنوا ليلة أمس السبت، وفي وقت قياسي، من ضبط مركبتين ظهرتا في فيديو ورد إلى المديرية كان سائقاهما يتسابقان في منطقة شارع الستين بالعاصمة بما يشكل مخالفة لقانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وفي سياق ذي علاقة فقد تمكن قسم سير الزرقاء من ضبط مركبتين وسائقيهما كانا يتسابقان في أحد شوارع مدينة الزرقاء وتم حجز المركبات داخل ساحة الحجز لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السائقين.

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