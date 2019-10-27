ضبط 4 مطلوبين وأسلحة بحملة أمنية في البادية الشمالية

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات نفذوا أمس حملة أمنية للقبض على الأشخاص المطلوبين، حيث تمكنت القوة الأمنية وبعد تفتيش ومداهمة أماكن تواجد عدد منهم من إلقاء القبض على أربعة أشخاص مطلوبين وضبط بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية ومجموعة من العتاد.

وأضاف الناطق الإعلامي أن احد المقبوض عليهم بحقه تسعة طلبات أمنية والثاني بحقه خمسة طلبات أمنية، فيما كان بحق الثالث أربعة طلبات، والرابع ثلاثة طلبات أمنية وضبط بحوزته سلاحين ناريين، وبتفيش منزل احد الاشخاص المطلوبين- لم يعثر عليه داخله- عثر على سلاح ناري، وسيتم توديع كافة المقبوض عليهم لمصادر طلباتهم .