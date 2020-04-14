ضبط 425 مركبة و807 أشخاص خالفوا أوامر الحظر

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن كوادر المديرية ضبطت خلال الـ24 ساعة الماضية 807 أشخاص بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

وأضاف الناطق الاعلامي في بيان أن الكوادر ضبطت أيضا 425 مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل، مبينا أنه سيتم نقلها إلى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

واكد الناطق الاعلامي أن كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع، مشددا على أنه لا تهاون أو تمييز في تطبيقها.