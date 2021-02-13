ضبط 44 منشأة مخالفة لمتطلبات الوقاية من كورونا

عمان – ضبطت الجولات الرقابية المكثفة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 بمتابعة التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالسلامة والصحة الوقائية، أمس الجمعة، 44 منشأة مخالفة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، كثفت الوزارة جولاتها الرقابية حيث شملت 1273 منشأة، امس الجمعة، مقابل 983 منشأة تم التفتيش عليها في الخامس من الشهر الحالي.

وبحسب البيان، تم أمس تحرير مخالفات بحق 79 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات مقابل 52 مواطنا تم ضبطهم في الجمعة التي سبقتها.

وشملت المنشآت التي تمت زيارتها محلات مواد بناء، مولات، البسة، بقالة، مطعم، ادوات منزلية، خلويات، مواد تموينية، مخابز، محلات خضار، ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وملاحم وغيرها.- (بترا)