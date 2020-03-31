ضبط 458 مركبة و 331 شخصاً خالفوا أوامر حظر التجول

الأمن العام : على الجميع الالتزام بكل ما صدر من أوامر وتعليمات، ومستمرون بتكثيف رقابتنا لضبط كافة المخالفات.

* ضبط 458 مركبة خالفت أوامر الحظر والتنقل منذ صباح هذا اليوم ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر .

* ضبط 331 شخصاً خالفوا أوامر حظر التجول وجرى ضبطهم بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

عمان-الغد– أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كافة كوادر مديرية الأمن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الأوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون أو تمييز في تطبيقها، مشيراً الى انه يتم باستمرار اعادة نشر الدوريات الالية ونقاط الغلق وتكثيفها لمزيد من الفاعلية الميدانية وضبط كافة اشكال المخالفات المرتكبة، مهيباً بالجميع الامتثال وتطبيق كل ما يصدر من اوامر وفق قانون الدفاع ، والتي تهدف لحماية المجتمع والحفاظ على سلامته والحد من انتشار وباء كورونا .

وقال إنه ومنذ صباح هذا اليوم جرى ضبط 458 خالفت اوامر الحظر والتنقل ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .

وأضاف أنه ومنذ الصباح كذلك جرى ضبط 331 شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط .