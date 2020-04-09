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ضبط 467 مركبة و831 شخصا خالفوا أوامر الحظر خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 53 دقيقة

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وخلال الـ24 ساعة الماضية تم ضبط 831 شخصا خالفوا أوامر حظر التجول والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان أنه تم أيضا ضبط 467 مركبة خالفت أوامر الحظر والتنقل، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

وأكد الناطق الإعلامي، أن كافة كوادر مديرية الأمن تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الأوامر الصادرة وفق قانون الدفاع، وأنه لا تهاون أو تمييز في تطبيقها.

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