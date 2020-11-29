ضبط 4700 كغم ألبان وأجبان مخالفة في مستودع ومصنع بالزرقاء

عمان- الغد- صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الغذاء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ضبطت كمية من الألبان والأجبان المخالفة بإضافة زيوت نباتية مهدرجة تقدر ب(1200) كغم بعضها تحمل علامات تجارية وهمية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى كمية من الزيوت النباتية المهدرجة تقدر بـ(1400) كغم وذلك في احد المستودعات في الزرقاء.

وأوضح مهيدات في بيان أصدرته المؤسسة اليوم، انه ومن خلال تتبع المواد الغذائية المضبوطة في المستودع لغايات الوقوف على مصدرها تبين انه مشغل باحد المصانع المخالفة كونه مرخص على انه مشغل مهنة منزلية وعند الكشف عليه ضبط داخله كمية من منتجات الالبان والاجبان المخالفة بإضافة زيوت نباتية مهدرجة تقدر ب(3500) كغم، وبذلك تصل الكمية الاجمالية من الالبان والاجبان المخالفة والتي تم ضبطها في كل من المستودع والمصنع إلى (4700) كغم.

وأضاف مهيدات أن المصنع المخالف يعمل على انتاج مشتقات الألبان بصورة مخالفة للمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة والتي تحظر مزج الألبان والاجبان بالزيوت المهدرجة وتشترط ان تكون الدهون فيها من أصل المنتج، مما يشكل تلاعبا بسلامة غذاء المواطن وخطورة على صحتهم وسلامتهم.

وحول إجراءات المؤسسة الاحترازية بهذا الشأن، أشار مهيدات إلى ان المؤسسة عممت على المنشآت الغذائية التي تم توزيع منتجات المصنع المشار اليه عليها بوقف بيعها للمواطن لحين سحبها، هذا وتتتبع المؤسسة هذه المنتجات في المولات والمحلات التجارية من خلال جولات ميدانية مكثفة لغايات التأكد من عدم وصولها للمواطن.

وبين مهيدات ان المؤسسة تحفظت على كامل المواد المضبوطة في كل من المستودع والمصنع لغايات اتلافها اصوليا كما اغلقتهما بالشمع الاحمر، مؤكدا ان المؤسسة لن تتهاون بحق المخالفين وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفي السياق ذاته، أشار مهيدات إلى ان فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات رقابية على مدار الساعة، للتأكد من التزام مثل هذه المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة فضلا عن استهداف منتجات الألبان والمنشـآت المشابهة واخضاعها لرقابة مشددة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات السلبية.

وإلى ذلك، تدعو المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪‪0795632000