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ضبط 498 مركبة و710 أشخاص خالفوا الحظر

منذ 31 دقيقة
نقطة تفتيش امنية -(تصوير: أمجد الطويل)

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عمان-الغد- اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون او تمييز في تطبيقها ، حيث جرى ومنذ صباح هذا اليوم ولغاية الساعة السادسة مساءً ضبط ٤٩٨ مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .
واضاف انه ومنذ الصباح ولغاية الساعة السادسة مساءً كذلك جرى ضبط ٧١٠ أشخاص بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط .

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