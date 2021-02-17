ضبط 5 أشخاص غير ملتزمين بالحجر المنزلي

عمان-الغد- قال محافظو العاصمة واربد والزرقاء وجرش ، انه جرى ضبط خمسة اشخاص غير ملتزمين باالحجر المنزلي مخالفين بذلك اوامر الدفاع ، وتم تحويلهم للمستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر.

وقال المحافظون ان هذه الاجراء ياتي تنفيذا لاوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبه واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وجهاز الامن العام ووزارة الصحة ، حيث قامت لجان الكشف والبحث وفرق التفتيش المشكلة من قبل الحكام الاداريين بمتابعة المحجورين منزليا، علما بانه سوف يتم متابعة الاجراءات القضائية بشأن هؤلاء المخالفين بعد استكمال مدة الحجر تنفيذا لامر الدفاع رقم “8” لسنة 2020.

والاشخاص الذين جرى ضبطهم هم:

ربيع محمد حسين السجان / العاصمة، وعمر محمد موسى البشير و محمد عمر محمد البشير/ اربد ، وحسام خليل اسماعيل عايد / جرش ، ويوسف ابراهيم يوسف القاضي/ الزرقاء.