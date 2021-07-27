ضبط 5 مزارع في السلط تسحب كميات مياه كبيرة من حصص المواطنين

عمان- الغد- ضبطت طواقم وزارة المياه والري/ سلطة المياه التفتيشية و طواقم وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن – مياهنا وإدارة مياه البلقاء بالتعاون مع مديرية الامن العام، عدة اعتداءات من قبل مزارع في منطقة جلعد / محافظة البلقاء.

وتمثلت الاعتداءات بسحب خطوط مياه رئيسية لتزويد المزارع من الخطوط الناقلة الرئيسية المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات تزيد على 35 الف متر مكعب من حصص المواطنين والمناطق، حيث تم فصل الخطوط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها الى الجهات المعنية.

وبالتفاصيل فانه وبناء على معلومات توفرت لدى الوزارة قام فريق من وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياهنا وادارة مياه محافظة البلقاء بالكشف على منطقة جلعد/ السلط لضبط اعتداءات على الخطوط الناقلة الرئيسية وتبين وجود 5 مزارع تسحب من خطوط رئيسية لري المزروعات حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

وشددت الوزارة أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه مؤكدة ان الحملة ماضية بكل حزم وفاعلية في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه.