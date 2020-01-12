ضبط 5 مطلوبين بحوزتهم مخدرات في منطقة عين الباشا

عمان-الغد- ضبط العاملون في ادارة مكافحة المخدرات 5 مروجين للمخدرات خلال مداهمة لمطلوبين ومروجين في منطقة عين الباشا في محافظة البلقاء وضبطت بحوزتهم سلاحاً نارياً اوتوماتيكياً وكيلو غرام من مادة بودرة الحشيش الصناعي.

وفي التفاصيل.. قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم مداهمة لمطلوبين ومروجين للمواد المخدرة في منطقة عين الباشا في محافظة البلقاء بعد ان تم جمع المعلومات حولهم والتأكد من تواجدهم في احد المنازل وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة .

واضاف الناطق الاعلامي ان المداهمة أفضت بإلقاء القبض على 5 اشخاص داخل المنزل من ضمنهم شخص مصنف بالخطير جدا وبحقه 9 طلبات امنية واخر كذلك بحقه 9 طلبات امنية ، وضبط بحوزتهم كيلو غرام من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة اضافة الى سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من العتاد .