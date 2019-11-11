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ضبط 50 تنكة زيت زيتون مغشوشة في إربد

منذ ساعتين

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أحمد التميمي
اربد – ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء في إربد الاثنين ، بالتعاون مع الشرطة الملكية لحماية البيئة 50 تنكة زيت زيتون مغشوشة في احد المناطق بمدينة اربد.
وبحسب مصدر في المؤسسة انه تم ضبط التاجر بالجرم المشهود بعد ان تم اعداد كمين له وقيامه ببيعه زيت مغشوش لاحد المواطنين.
واكد المصدر انه وبعد فحص كميات الزيت المضبوطة تبين ان الزيت مخلوط بمواد اخرى، حيث تم التحفظ على الكميات وسيصار الى اتلافها بالطرق القانونية.
وأشار الى انه تم تحويله الى الجهات القضائية المختصة، مبينا ان الحملات مستمرة لضبط المتلاعبين في زيت الزيتون،اضافة الى ان الحملة بختم تنكات زيت الزيتون باختام حريرية مستمرة.

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