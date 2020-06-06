ضبط 500 جهاز آيفون مهرب بالأسواق

عمان- الغد- نفذت دائرة الجمارك ومن خلال مديرية مكافحة التهريب حملات مكثفة على الاسواق نجم عنها ضبط العديد من البضائع المهربة تمثلت بضبط هواتف خلوية بعدد 500 جهاز نوع ايفون.

كما تم ضبط شاحنة محملة بملابس واجهزة كهربائية وأدوات صحية مختلفة وغيرها من البضائع قادمة من العقبة بالتعاون مع مديرية جمرك العقبة.

وقال مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك رائد الشياب أن الهدف من هذه الجولات حماية السوق المحلي من كافة البضائع المقلدة والمغشوشة والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع والمستهلك بشكل خاص، حيث يتم تهريب مثل هذه البضائع غير المطابقة للمواصفات الاردنية وغالباً ماتكون غير صالحة وبحاجة إلى فحوصات مخبرية.

وأضاف الشياب بانه يتم حجز هذه البضائع المهربة وغير المطابقة للمواصفات واتلاف غير الصالح منها حسب الاصول مع الجهات المعنية وتحويل جميع المخالفين للنيابة العامة الجمركية لإجراء المقتضى القانوني.

وأشار مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة ان الدائرة تعمل على حماية القطاعات التجارية الملتزمة من خلال خطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة والرفع من سوية الاقتصاد الوطني ويتطلب ذلك فرض رقابة جمركية على الاسواق.