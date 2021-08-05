ضبط 6 اعتداءات جديدة على خطوط المياه في الكرك

الكرك – قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ان كوادرها التفتيشية نظمت حملة في منطقة لواء القصر/ محافظة الكرك حيث ضبطت (6) اعتداءات على خطوط المياه لتزويد برك زراعية وتعبئة صهاريج وسقاية اغنام وسحب المياه بطريقة مخالفة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات أربكت انتظام وصول المياه للمواطنين في مناطق متعددة من الكرك ويؤثر على حصص التزويد.

وبينت انه بناء على استكمال الحملة التفتيشية في مختلف المناطق تم ضبط الاعتداءات على خطوط المياه بطريقة مخالفة لاستخدامها بشكل غير مشروع مما يؤثر بشكل واضح وكبير على ادوار المياه للمناطق وحصول مناطق الدور على كميات مياه كافية، حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال اجراءات التحقيق بالامر .

وشددت الوزارة على أن فرقها التفتيشية ستواصل حملاتها المكثفة والتفتيشية في معظم المناطق نتيجة انعكاس ذلك على عدم وصول المياه للمواطنين وتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين الذين يقومون بالاستفادة من خدمة المياه دون حق .