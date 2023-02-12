ضبط 609 متسولين في الأردن الشهر الماضي

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا عن أبرز الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام، ونوع الخدمة خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن التقرير تضمن مساعدات نقدية لـ27637 أسرة، حيث استفادت 3457 أسرة من المساعدات العينية، وإجراء 9627 دراسة لمنح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و136 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، وترخيص 14 حضانة، وإنذار 3 حضانات، وترخيص حضانة منزلية واحدة، كما بلغ عدد طلبات شراء مساكن لأسر فقيرة 144 طلبا، واستقبال 77 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء دراستين لأسر منتجة.

وأشار التقرير إلى تسليم 5 أطفال لأسر رعاية بديلة، واستقبال 53 طلبا لأسر رعاية بديلة، كما أجريت 35 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 29 طفلا، واستقبال 13 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، كما جرى الحاق مسن واحد، وأجريت 13 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، فيما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 737 زيارات تتبعية.

واستقبلت مديريات الوزارة 36 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 8 جمعيات خيرية، فيما تقدمت 98 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و10 طلبات لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 37 جمعية، وعقد مديرو مديريات التنمية الاجتماعية 245 اجتماعا لرؤساء الجمعيات الخيرية والهيئات العامة، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي35618.

وأشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 609 متسولا، ونفذت 300 حملة، وأجرت 538 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 148 حدثا خلال كانون الثاني الماضي، وأجرت 1602 دراسات لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بسجل الجمعيات، بين خريس، أن 11 جمعية جرى تسجيلها، وحل 26 أخرى، وانضمت 7 جمعيات لعضوية الاتحاد، وجرت الموافقة على 68 نظاما أساسيا معدلا للجمعيات، والموافقة على 22 طلبا للحصول على التمويل الأجنبي.

ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 11 أسرة، كما استفادت 391 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و25 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني.