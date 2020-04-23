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ضبط 653 شخصا خالفوا أوامر الحظر في الـ24 ساعة الماضية

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن كوادر المديرية ضبطت خلال الـ24 ساعة الماضية 653 شخصا بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

وأضاف الناطق الاعلامي في بيان أن الكوادر ضبطت أيضا 231 مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل، مبينا أنه سيتم نقلها إلى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

واكد الناطق الاعلامي أن كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع، مشددا على أنه لا تهاون أو تمييز في تطبيقها.

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