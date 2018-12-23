ضبط 66 متورطا بقضايا مخدرات وأسلحة وقطع أثرية

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام “إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات كثفوا من حملاتهم خلال الأيام القليلة الماضية على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة حيث أسفرت كل تلك الجهود عن إلقاء القبض على 66 شخص بعضهم من جنسيات عربية وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والقطع الأثرية ذات القيمة التاريخية”.

وأضاف “كان من أبرز الأشخاص الذين تم التعامل معهم خلال تلك الحملات شخص القي القبض عليه داخل منزله غرب مدينة اربد وبحوزته 27 قطعة نقدية أثرية. كما جرت مداهمة منزل شخص اخر في مدينة اربد بعد معلومات عن حيازته لكمية من المواد المخدرة حيث القي القبض عليه وبحوزته حوالي 2500 حبة من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع”.

وفي العاصمة، قال الناطق الإعلامي “نفذت حملة القي القبض على 13 شخصا من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وثلاثة أسلحة نارية وكان من بينهم مصنف خطير من جنسية عربية وبرفقته ثلاثة آخرين القي القبض عليهم داخل احد المنازل شمال العاصمة”.

وألقت كوادر إدارة مكافحة المخدرات القبض أيضا على 12 شخصا في مناطق مختلفة من البادية الوسطى كان من بينهم شخص من جنسية عربية ومطلوب مسجل بحقه ثلاثة طلبات وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري (مسدس).

وأضاف الناطق الإعلامي انه ومن خلال عدة مداهمات في محافظة مادبا القي القبض على 10 من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة بعد أن أبدى عدد منهم مقاومة شديدة لأفراد القوة المشاركة بالواجب إلا انه تمت السيطرة عليهم جميعا.

وضمن إقليم الوسط القي القبض على 5 أشخاص في لواء الرصيفة وشخصين في ضمن اختصاص محافظة البلقاء ضمن قضيتين منفصلتين احدهم مصنف خطير ومسجل بحقه 8 طلبات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة. وفي إقليم الشمال القي القبض على 4 أشخاص في محافظة المفرق أحدهم بحقه 7 طلبات و3 أشخاص في محافظة عجلون وشخص في جرش واثنين في الرمثا وشخص في الأغوار الشمالية في منطقة المشارع بعد تورطهم جميعا بنشاطات جرمية تتعلق بالتعامل مع المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد.

وفي إقليم الجنوب فقد تعاملت كوادر ادارة المخدرات مع عدد من القضايا ألقت القبض خلالها على 6 أشخاص في محافظة العقبة من بينهم شخص من جنسية عربية و5 أشخاص في محافظة معان وضبطت كميات من المواد المخدرة ومسدس وكمية من العتاد.

وسيتم تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.