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ضبط 673 شخصا بالحملة على إطلاق النار وحيازة الأسلحة غير المرخصة

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الخميس، أن جميع وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، والتي بدأت بتاريخ 27 حزيران الماضي، تمكنت خلال الأسبوع السابع من الحملة من إلقاء القبض على 79 شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم 83 سلاحاً نارياً ومن ضمنهم ثلاثة احداث واربعة اشخاص من جنسيات عربية واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة، ليكون حصيلة الحملة الامنية منذ بدايتها إلقاء القبض على 673 شخصا ضبط بحوزتهم 761 سلاحا ناريا.
وأكدت مديرية الامن العام استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح .
ودعت المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911 .

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