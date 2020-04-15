ضبط 70 ألف حبة مخدرة في عمان و28 كف حشيش بالزرقاء

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات، تعاملوا خلال اليومين الماضيين مع قضيتين لحيازة وترويج المواد المخدرة، حيث تمكنوا في القضية الاولى من مداهمة احد الاشخاص شرق العاصمة بعد ورود معلومات حول حيازته كمية من الحبوب المخدرة، والقي القبض عليه وبحوزته ٧٠ الف حبة مخدرة.

وفي القضية الثانية فقد القي القبض على شخصين في محافظة الزرقاء داخل احدى المركبات بعد ورود معلومات حول حيازتهما لكمية من المواد المخدرة ومحاولة نقلها الى محافظة اخرى بواسطة المركبة التي يستقلانها ، وبتفتيش المركبة عُثر في مخبأ سري داخلها على ٢٨ كفاً من مادة الحشيش المخدرة وبوشرت التحقيقات في القضيتين.