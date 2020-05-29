ضبط 76 شخصا خرقوا الحظر الشامل في إربد

احمد التميمي

اربد – ضبطت الاجهزة الامنية في اربد 76 شخص خرقوا الحظر الشامل في المحافظة اليوم الجمعة، وفق محافظ اربد، رضوان العتوم.

وقال ان هذه الارقام لا تشكل نسبة كبيرة مقارنه بعدظ سكان المخافظة البالغه مليوني نسمة، مؤكدا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

واشار الى ان هناك التزام كبير من المواطنين باجراءات الحظر الشامل، اضافة الى انه لم يتم ضبط اي مركبة مخالفة والاشخاص الذين تم ضبطهم كانوا يسيروا مشيا على الاقدام.

وكانت الحكومة أعلنت عن حظر شامل الجمعة ضمن اجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.