ضبط 79 مخالفة للقيادة المتهورة و2650 مخالفة قطع إشارة

عمان- الغد- بينت مديرية الأمن العام انها ومنذ بداية الحملة المرورية الخاصة التي أطلقتها الإدارات المرورية للتصدي لمخالفات القيادة المتهورة بطيش وإهمال بتاريخ 2020/9/1، ضبطت 79 مخالفة جرى اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحجز المركبات وتحويل سائقيها إلى المراجع القضائية والإدارية المختصة اضافة الى ضبط 2650 مخالفة لقطع الاشارة الضوئية في ذات الفترة .

وأكدت المديرية اليوم، مواصلتها الحملة وتعزيزها الإجراءات المتخذة خلالها لضبط المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة الضوئية والسرعات العالية، والممارسات الخاطئة، كقطع الاشارة الضوئية والسرعات العالية والتجاوز الخاطئ وغيرها من المخالفات التي تهدد بإيقاع الضرر بمستخدمي الطريق.

كما شكرت مديرية الأمن العام المواطنين الذين أظهروا تعاوناً مع الرقم المعلن من إدارة السير على تطبيق الواتس أب (0770999030) عبر إرسال البلاغات والمشاهدات، الأمر الذي أفضى إلى ضبط عدد كبير من المخالفين ومركباتهم، مؤكدة حرصها على متابعة كافة البلاغات والشكاوي الواردة من المواطنين على الرقم المعلن وصولاً لتحقيق الردع وإنهاء هذه الممارسات.