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ضبط 8 أعراس خالفت أوامر الدفاع في إربد

منذ 9 دقائق

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أحمد التميمي

إربد – تعامل الأمن والحكام الإداريون في محافظة إربد مع 8 حفلات أعراس في المحافظة مخالفين أوامر الدفاع بتجمع أكثر من 20 شخصا.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم، إن الأجهزة الأمنية رصدت مخالفات تتعلق بوجود تجمعات تزيد عن 20 شخصا خلال إقامتهم لحفلات أعراس.

وأشار إلى أنه تم تحويل المخالفين إلى المدعي العام وآخرين تم تحويلهم للحكام الإداريين وتم توقيفهم لمخالفتهم أمر الدفاع وتعليمات وزير الداخلية.

وأكد العتوم أنه لا تهاون في تطبيق أوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.

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