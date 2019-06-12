ضبط 8 مروجين وكميات كبيرة من المخدرات في الشونة الجنوبية

عمان الغد- نفذت قوة أمنية مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة غرب البلقاء مداهمتين في منطقة الشونة الجنوبية لعدد من مروجي المواد المخدرة وألقت القبض خلالهما على 8 منهم وتضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري في منطقة الشونة الجنوبية.

وحول التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول حيازة عدد من مروجي المواد المخدرة لكميات كبيرة من اشتال الماريجوانا المخدرة في منطقة الشونة الجنوبية غرب البلقاء، حيث بوشر بتتبع هؤلاء الأشخاص لتحديد أماكن تواجدهم والقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد مكانين يتواجد بهما هؤلاء الأشخاص، حيث جرى صباح هذا اليوم مداهمتهما من قبل قوة امنية مشتركة من ادارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة غرب البلقاء.

وتابع الناطق الاعلامي انه ألقي القبض في المداهمة الاولى على خمسة مروجين من بينهم مطلوب بحقه 10 طلبات وآخر بحقه 5 طلبات وضبط بحوزتهم 500 شتلة من أشتال الماريجوانا المخدرة وكميات أخرى معدة للبيع ، فيما ألقي القبض في المداهمة الثانية على ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم ألف شتلة من أشتال الماريجوانا المخدرة وسلاح ناري، وبوشرت التحقيقات.