ضبط 833 كف حشيش في الصفاوي

عمان- الغد- ضبطت إدارة مكافحة المخدرات 833 كف من مادة الحشيش المخدرة في منطقة الصفاوي في البادية الشمالية.

تفصيلا قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة في أحد المناطق الصحراوية بالقرب من منطقة الصفاوي في البادية الشمالية.

وتابع السرطاوي أنه تحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من قوات البادية الملكية للمكان وبتمشيط المنطقة عثر على 833 كف من مادة الحشيش المخدرة أخفيت بين الصخور، حيث تم ضبط الكمية والبحث جارٍ عن المتورطين بإخفائها.