ضبط 842 شخصا في 487 قضية مخدرات الشهر الماضي

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون وبقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، اتجارا وتهريبا وترويجا وتعاطيا .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال الشهر الماضي ومن تاريخ 1/4/2023 ولغاية 30/4/2023 تم التعامل مع 487 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 842 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، وجرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

وأوضح الناطق الاعلامي أنّه ضُبط خلال تلك القضايا (93 )كغم من مادة الحشيش و (نصف مليون) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و(11) ألف حبة من الحبوب المخدرة و( 7 كيلو و400 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة و (4 كيلو و600 غرام ) من مادة الماريجوانا المخدرة ، و (500 غرام) من مادة الكوكايين المخدرة و ( 600 غرام ) من مادة الحشيش الصناعي المخدرة، ومجموعة أشتال من مادة الماريجوانا ومجموعة من الأسلحة النارية إضافة إلى أشخاص مصنفين بالخطرين .

وعلى الصعيد التوعوي نفّذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 163 نشاطا توعويا لهذا الاسبوع تضمن عدداً من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الأكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة .

وفي ذات السياق بلغ عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات هذا الأُسبوع 45 حالة ما بين دخول ومراجع .

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي مناطق المملكة كافة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الإمكانيات العملياتية واللوجستية .