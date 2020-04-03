ضبط 9 أشخاص وحجز 6 مركبات خالفوا حظر التجول في معان

حسين كريشان

معان – ضبطت أجهزة الأمن اليوم الجمعة ٩ اشخاص وحجز ٦ مركبات خالفوا أوامر حظر التجول ، في مختلف مناطق محافظة معان ، في الوقت الذي شهدت فيه المحافظة هدوء تام وطرقاتها خالية من المركبات والماره تماما وأمتثالها التام بقرار حظر التجول .

وكانت شوارع المدينة اليوم الجمعه قد خلت من المواطنين وحركة المركبات تماما ، الا من القوات الامنية والياتها الموجودة لغرض تطبيق الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، حيث بادر جميع المواطنين بالالتزام بالبقاء فى منازلهم ، مع بداية تطبيق فرض الحظر ، والتقيد بإغلاق جميع المحال التجارية ، بناء على قرارات الجهات الرسمية ، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، ولحماية المواطنين من أية أخطار قد يتعرضوا لها .

وبحسب العديد من المواطنين أن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية ، يأتي تجاوبا مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الأمن والقوات المسلحة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة لكافة المواطنين للوقاية من فيروس كورونا .

وأشار محافظ معان الدكتور محمد الفايز أن أجهزة الأمن اوقفت ٩ اشخاص و٦ مركبات والذين تم ضبطهم وتحويلهم إلى الحجز العسكري في منطقة الحسا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم أمر الدفاع بخرقهم حظر التجول .

وأكد الفايز ان التزام منقطع النظير من قبل ابناء محافظة معان بألويتها وأقضيتها بإجراءات الحكومة يفوق 99% ، إلا أن هناك حالات وسلوكيات فردية قليله جدا بالكاد لا تذكر مقارنه مع عدد السكان ومساحة المحافظة التي تشكل ثلث مساحة المملكة قامت بخرق أمر الدفاع ، مضيفا ان التزام المواطنين في معان بإجراءات الحكومة وبقرار حظر التجول الشامل منذ بدء تنفيذه صباح اليوم الجمعه ، لهو تأكيد واضح على وعي المواطن في المحافظة الذي يؤمن بأن هذه الإجراءات جاءت لمصلحته والحفاظ على صحته و سلامته.

وبين أهمية تقيد الجميع التام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة لتجنب المسألة القانونية التي نصت عليها القوانين والأنظمة حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا .

وقال ان المركبات التي تم حجزها اليوم كانت تتجول في مختلف مناطق المحافظة مخالفة التعليمات الصادرة ، لافتا انه تم ربط أصحابها بكفالات عالية جدا لعدم تكرار خرق التعليمات والقوانين.

وأضاف ان هذه الإجراءات تأتي في سعي الأردن إلى إيقاف انتشار فيروس كورونا والحد منه، حيث فرضت الحكومة عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس وحماية المواطنين من الخلط الاجتماعي لأنه سبب من أسباب انتقال الفيروس .

ولفت ، إن جميع المحال التجارية مغلقة، ولا تجوال في الشوارع والأحياء السكنية والتي بدت خالية تماما من الماره والمركبات ، مشيدا بالتزام المواطنين بقرار حظر التجول ، والذي جاء حماية لهم وحفاظا على صحتهم.

ودعا الفايز المواطنين إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام من خلال الحماية الصحية لجميع الافراد .