ضبط 91 مطلقا للنار خلال أسبوع

الغد-أعلنت مديرية الأمن العام أن كافة وحداتها الشرطية المعنية بالحملة الأمنية التي بدأت بتاريخ 27/6/2019 تمكنت خلال الأسبوع السادس للحملة ومن خلال الانتشار الامني ومتابعة كافة البلاغات التي وردت اليها حول ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة السلاح غير المرخص تمكنت من إلقاء القبض على 91 شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم101 سلاح ناري ومن ضمنهم اربعة احداث وشخص واحد من جنسية عربية واتخذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة .

وتؤكد مديرية الامن العام استمرار هذه الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الاسحلة لاطلاق النار ، مجددة شكرها لكافة الاخوة المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة ، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح ، داعية إياهم للمساهمة في هذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.