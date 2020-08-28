ضبط 957 شخصا و244 مركبة لمخالفة الحظر الشامل والجزئي

عمان- الغد- شكر اللواء الركن حسين الحواتمة مدير الأمن العام المواطنين لالتزامهم بأمر الدفاع (١١)، ولثقتهم بمديرية الأمن العام من خلال تفاعلهم مع الرقم (٠٧٩٠١٩٦١٩٦) الذي تم تخصيصه للإبلاغ عن أي تجاوزات تهدد سلامة المجتمع وصحة أفراده، الأمر الذي قاد إلى منع وضبط الكثير من المخالفات.

وأظهر المواطنون منذ الليلة الماضية ولغاية الساعة تعاونا والتزاماً كبيرين، خاصة في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء اللتان شملهما حظر للتجوال، وسط انتشار أمني كبير وإجراءات حازمة نفذتها مديرية الأمن العام منذ سريان وقت الحظر في المحافظتين، فيما واصلت كوادر الدفاع المدني تلبية احتياجات المواطنين لتقديم المساعدة الإنسانية مدعومة من باقي وحدات وتشكيلات الأمن العام.

وبينت مديرية الأمن العام انه وردها عبر الرقم المخصص على تطبيق الواتساب، الكثير من الرسائل المرتبطة بمخالفة اوامر الدفاع واطلاق العيارات النارية حيث تم التعامل معها بشكل عاجل وبسرية وتم اتخاذ الإجراءات المباشرة حيالها.

وأشارت المديرية إلى أن الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومنذ الساعة ١١ من مساء يوم أمس ، تمكنت من ضبط ٩٥٧ شخصاً خالفوا تعليمات الحظر الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء والحظر الجزئي في باقي المحافظات ، كما وجرى ضبط ٢٤٤ مركبة، حيث سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة الأشخاص والمركبات.

كما أهابت المديرية بجميع المواطنين الإلتزام بالتعليمات والاوامر وتحت طائلة المساءلة القانونية، وفي حالات الضرورة الطارئة والمرضية الاتصال على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ .