ضجة واسعة في السعودية بعد مقترح بإزالة شعار السيف عن علم المملكة

عواصم- اقترح كاتب سعودي إزالة السيف من علم المملكة، وأثار جدلا واسعا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكاتب فهد عامر الأحمدي، في تغريدة على تويتر: “أقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، وعدم توائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.. علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور”.(وكالات)

اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، ولعدم تؤائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ

و (ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.

علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور: pic.twitter.com/2SfRnttlEC — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) January 27, 2021

من جانبه رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة الأحمدي قائلا: “السيف هو رمز للقوة والعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف، على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي”.

ورفض بعض المتابعين اقتراح الأحمدي، بينما قال آخرون إنه لا مشكلة فيه.