“ضحايا حلال” مسلسل سعودي يسلط الضوء على قضايا اجتماعية

الرياض-الغد- تبدأ منصة “شاهد VIP” اليوم بعرض المسلسل السعودي “ضحايا حلال” من بطولة سناء بكر يونس، خالد صقر، ميلا الزهراني، العنود سعود، نسرين الراضي، ايدا، لين غره، سعيد صالح، بدر اللحيد، وآخرين، تأليف نور الشيشكلي وإخراج أحمد مدحت.

يسلط العمل الضوء على القضايا الاجتماعية كاشفاً الكثير من الخبايا والأسرار. تدور الأحداث حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى طريق أم نورا التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقاً لشروطها. وبعد أن توهمهن أن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.

أثنت سناء بكر يونس على السيناريو والحوار والقصة، وأضافت: “يطرح المسلسل قضية بقيت طي الكتمان طويلاً في الدراما، غير أن مسلسلنا سيكون بمثابة المفاجأة”.

ومن جانبه، أوضح خالد صقر أنه تلقى عروضا عدة للمشاركة في أعمال أخرى، لكنه فضل الانضمام إلى هذا الفريق، مشيداً بالانسجام والتفاهم الكبير وروح العمل الجماعي التي سادت خلال فترة البروفات وأثناء التصوير.

وبدورها، أكدت ميلا الزهراني فخرها وسعادتها للتواجد في مثل هذا النوع من الأعمال التي تسلط الضوء على قضية تهم المجتمع.

أما العنود سعود، فترى أن “محتوى ضحايا حلال مختلف كلياً، وقصته استثنائية، وسيكون حديث الناس بعد عرضه”.

وبدورها، أكدت نسرين الراضي أن المسلسل يناقش قضية في غاية الأهمية، وأضافت: “أقدم دوراً مختلفاً كلياً عن كل ما سبق وقدمته، وأترك التقييم للجمهور الذي سيقول كلمته”.

أما الممثل سعيد صالح، فقال: “يناقش العمل موضوعاً حساساً للغاية ويهم شرائح المجتمع كافة، وسعينا لتقديم الجديد لأن الجمهور متعطش لأعمال تعبر عنه ويجد نفسه فيها”.

وقال بدر اللحيد: “قصة العمل محبوكة بشكل ذكي وأتوقع أن يحقق أصداءً واسعة بين المشاهدين السعوديين على وجه الخصوص والعرب بشكل عام”.

يُذكر أن عمليات تصوير “ضحايا حلال” استغرقت نحو خمسة أشهر، سبقتها مرحلة من البروفات المكثفة ضمت الممثلين وبقية أعضاء الفريق.