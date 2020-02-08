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ضحايا حوادث السير توازي تحطّم سبع طائرات كبرى يومياً

منذ 40 دقيقة
من أغرب حوادث الطائرات - أرشيفية
من أغرب حوادث الطائرات - أرشيفية

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جنيف -تحصد حوادث السير على الطرقات نحو 3700 ضحية يومياً كمعدّل وسطي، وهو ما يوازي عدد الضحايا الذي قد ينجم عن تحطّم سبع طائرات كبرى يومياً، على ما أشار الممثل الخاص للأمم المتحدة للسلامة المرورية جان تود يوم الجمعة.

أعلن تود عن هذا الرقم أمام الصحافة السويسرية في جنيف، مشيراً إلى أن “عدد الوفيات اليومية على الطرق في كلّ العالم، توازي عدد الضحايا الذي قد ينجم عن تحطّم سبع طائرات جامبو يومياً”. وتابع نحو “1,35 مليون شخص يفقدون حياتهم سنوياً في حوادث سير”.

ودعا تود إلى القيام بقفزة نوعية على مستوى العالم خلال المؤتمر الوزاري الثالث حول السلامة المرورية المتوقّع انعقاده في ستوكهولم بين 19 و20 شباط/فبراير، والذي تشارك فيه مئات الدول.

وتابع تود الذي شغل سابقاً منصب المسؤول الرياضي في شركات “بيجو” و”فيراري”، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أنه “لا يمكننا أن نستمرّ على هذا المنوال من دون القيام بأي شي”.

وأضاف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسلامة المرورية أن “التغيير النُظمي” ضرورة عالمية “لوضع سلامة المرور في قلب أولويات التنقل”. -(ا ف ب)

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