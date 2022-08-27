ضربتان ذكيتان تمنحان لاعب منتخب التايكواندو الحلواني شهرة عالمية

أيمن وجيه الخطيب



عمان – اختار الاتحاد الدولي للتايكواندو لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم) ولأول مرة، ضمن أفضل 5 لاعبين يحققون ضربات متميزة في اللعبة، خلال المشاركة في الجولة الأولى للجائزة الكبرى من (عيار 6 نجوم) التي اقيمت مؤخرا في روما، ما منح اللاعب شهرة عالمية بعد تداول اسمه بشكل كبير بعد صدور التقييم.

وحقق الحلواني ضربتين متميزتين في البطولة، دفعت الاتحاد الدولي لاختياره في المركزين الثالث والرابع ضمن 5 لاعبين تنافسوا على هذا اللقب.

واحتل الحلواني المركز الثالث بعد ضربته الفنية في نزاله في ربع نهائي الجائزة الكبرى في روما أمام البريطاني سيندن.

واحتل اللاعب المركز الرابع بحركته الفنية في نزاله الذي فاز فيه على اللاعب الإيطالي سيميونه كريشينزيا في ثمن النهائي، واتسم النزال بالندية وبالتقارب في النقاط، ليطيح الحلواني بمنافسه عن جدارة واستحقاق ويتقدم إلى ربع النهائي.

وجاء في المركز الخامس في ذات الوزن التركي هاكان ريسبير (وزن تحت 68 كغم)، في حين حل في المركز الثاني كارلوس نافارو وجاء في المركز الأول الكرواتي لوفريه بريسيس.

وكان الاتحاد الدولي قد نشر على مواقعه للتواصل الاجتماعي فيديو يوضح فيه الضربات المميزة التي قام بها الحلواني في وزن (وزن تحت 68 كغم)، خلال مشاركته في السلسلة الأولى للجائزة الكبرى التي اقيمت في روما.

ولاقى الأداء المميز للحلواني تفاعلا كبيرا من خلال متابعي التايكواندو حول العالم.

وقال الحلواني لـ :” الغد” : إنه أمر رائع أن يتم اختياري ضمن أفضل ضربتين يحققهم اللاعب في وزنه، على المستوى العالم، وهذا التقييم، مشابه لتقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم لجائزة أفضل هدف.. قدمت أداء مميزا في روما وبالتحديد في نزالاتي أمام الإيطالي كريشينزيا، والبريطاني سيندن، والفضل يعود في ذلك لاختيارات المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف.

بدوره قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ : “الغد” : إنها المرة الأولى التي يتم فيها اختيار لاعب ضمن صفوف المنتخب الوطني لأفضل ضربتين، ما يدل على أن مستويات لاعبي المنتخب الوطني في تقدم.. انهم يتمتعون بأداء عالمي، ما سيمكنهم من تحقيق نتائج مميزة في سلسلة الجائزة الكبرى المقبلة.