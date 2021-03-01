ضرب مفتشين على “الكمامات” في لواء بني كنانة والأمن يقبض على المعتدين

إربد – الغد – تعرض موظفين للاعتداء والتهجم من قبل مواطنين اثناء قيامهما بجولة ميدانية لتنفيذ اوامر الدفاع المتعلقة بارتداء الكمامات في لواء بني كنانة باربد، وفق مصدر امني.

وقال المصدر انه تم القاء القبض على شخصين قاما بالتهجم على الموظفين وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

واكد المصدر انه اسعاف المصابين للمستشفى وحالتهم العامة جيدة.