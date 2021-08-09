ضرب مهندس في وجهه بآداة حادة والأمن يقبض على المعتدين

عمان- الغد- ألقت الشرطة اليوم الاثنين، القبض على شخصين اعتديا على شخص يعمل مهندس في محطة تنقية السلط / المنطقة الصناعية بواسطة أداة حادة.

وفي التفاصيل فقد تقدم عصر امس شخص يعمل مهندساً في محطة تنقية السلط / المنطقة الصناعية بشكوى بتعرضه للإيذاء بواسطة أداة حادة في منطقة الوجه من قبل شخصين حضرا للمحطة مطالبين بالعمل داخلها واحتصل على تقرير طبي يشُعر بأن حالته متوسطة .

وجرى تحديد الشخصين وضبطهما اثناء وجودهما داخل احد المستشفيات وجرى توديعهما للقضاء وقرر المدعي العام توقيفهما 15 يوماً عن تهمة الإيذاء فيما تُرك المشتكي وشأنه.