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ضرب مهندس في وجهه بآداة حادة والأمن يقبض على المعتدين

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- ألقت الشرطة اليوم الاثنين، القبض على شخصين اعتديا على شخص يعمل مهندس في محطة تنقية السلط / المنطقة الصناعية بواسطة أداة حادة.

وفي التفاصيل فقد تقدم عصر امس شخص يعمل مهندساً في محطة تنقية السلط / المنطقة الصناعية بشكوى بتعرضه للإيذاء بواسطة أداة حادة في منطقة الوجه من قبل شخصين حضرا للمحطة مطالبين بالعمل داخلها واحتصل على تقرير طبي يشُعر بأن حالته متوسطة .

وجرى تحديد الشخصين وضبطهما اثناء وجودهما داخل احد المستشفيات وجرى توديعهما للقضاء وقرر المدعي العام توقيفهما 15 يوماً عن تهمة الإيذاء فيما تُرك المشتكي وشأنه.

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