ضريبة الدخل والمبيعات تُعلن عن برنامج القائمة الذهبية للمكلفين

عمان- الغد- أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن طرح برنامج القائمة الذهبية للدائرة، لتعزيز الثقة بين المكلفين من الشركات والمنشآت والدائرة، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق التشريعات الضريبية لتحصيل الخزينة لحقوقها من الضرائب بدون تأخير.

وقالت الدائرة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن القائمة تتضمن الأسماء والأرقام الضريبية للمكلفين من الأشخاص المعنويين الذين تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الدائرة للانضمام إلى هذه القائمة.

من جهته، قال مدير عام الدائرة حسام أبو علي، إن البرنامج يجنب المكلفين من الوقوع بأية مخالفات أو غرامات ضريبية، وذلك بوضع شروط ومتطلبات معينة تضمن سلامة هذه الإجراءات لسرعة حصول المكلف على ردياته المستحقة له على الدائرة بعد استكمال إجراءات التدقيق الضريبي اللازمة.

ويساعد البرنامج على رد الضريبة لكل مكلف تنطبق عليه شروط القائمة الذهبية وانضمامه إلى القائمة الذهبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انتهاء تدقيق معاملته الضريبية، شريطة أن يكون قد سدد ذمته الضريبية.

وأضاف ان المكلف الذي يحقق شروط ومتطلبات الانضمام للقائمة الذهبية وتمنحه الدائرة حق الانضمام الى القائمة الذهبية، يحصل على ردياته المستكملة لكافة الشروط بسرعة وبما لا يتجاوز 30 يوما.

وحول مزايا البرنامج، أوضح أبو علي أنه يمنح أعضاء القائمة سرعة في الحصول على الرديات الضريبية في حال تحققت له رديات من الدائرة، بالإضافة لتأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات على مستوردات الشركة أو المنشأة، وسرعة استكمال تدقيق الإقرار الضريبي المقدم من المكلف للفترة الضريبية التي أصدرت لجنة العينة قراراً بتحويله للتدقيق.

كما يتميز البرنامج بانه يتم اعتماد شهادة عضوية القائمة الذهبية بدلاً عن شهادة براءة الذمة لغايات الحصول على مستحقات المكلف لدى الوزارات والدوائر الأخرى.

وأكد أبو علي أن الدائرة ستنشر أسماء أعضاء القائمة الذهبية على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بحيث تمكن الموظفين الماليين في الدوائر و الوزارات من التحقق من أسماء أعضاء القائمة الذهبية، مع سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وفقاً للتشريعات المعمول بها.