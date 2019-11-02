ضريبتا الدخل المبيعات ترفدان الخزينة بـ 377 مليون دينار خلال شهر 10

محمود الطراونة

عمان – أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ارتفاع تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي حيث بلغت (376.6) مليون دينار.

وأشار إلى أنّها كانت لنفس الشهر من العام الماضي ما مقداره (329.7) مليون دينار وبزيادة مقدارها (46.9) مليون دينار وبنسبة ارتفاع في التحصيلات من الدخل والمبيعات لهذا الشهر (14.2%).

وتأتي هذه الزيادة في ارتفاع التحصيلات نتيجة ارتفاع تحصيلات كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حيث زادت تحصيلات ضريبة الدخل لشهر تشرين اول الى (42.5) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2018 ما مقداره (37.3) مليون دينار بزيادة مقدارها (5.2) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (14%).

أما حصيلة ضريبة المبيعات لشهر تشرين الأول فقد ارتفعت الى (334.1) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2018 ما مقداره (292.4) مليون دينار بزيادة مقدارها (41.7) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (14.2%).

وبين أبو علي أنّ “تقرير تحصيل الضريبة للدخل والمبيعات اظهر ارتفاع التحصيلات المحلية من نشاطات القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدماتية حيث ارتفعت تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات من النشاط المحلي من مكلفي النشاطات الصناعية والتجارية والخدماتية الى (294.3) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2018 ما مقداره (236.6) مليون دينار بزيادة في الحصيلة الضريبية المحلية (57.7) ونسبة ارتفاع (24.3%)”.

كذلك بين مدير عام الضريبة بأن الاداء التحصيلي التراكمي لضريبتي الدخل والمبيعات للعشرة شهور الاولى من عام 2019 يشير الى ارتفاع تحصيلات الضريبية من ضريبة الدخل والمبيعات الى (3572) مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (3449) مليون دينار بزيادة مقدارها (123) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (3.6%).

وتأتي هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية للعشرة شهور الاولى من عام 2019 نتيجة ارتفاع كل من تحصيلات ضريبة الدخل وتحصيلات ضريبة المبيعات حيث ارتفعت تحصيلات الدخل الى (938.8) مليون دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (853.7) مليون دينار بزيادة مقدارها (85.1) مليون دينار وبنسبة زيادة (10%).

أما ضريبة المبيعات للعشرة شهور الاولى فقد ارتفعت الى (2633.2) مليون دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (2595.3) مليون دينار بزيادة مقدارها (37.9) مليون دينار ونسبة ارتفاع (1.5%).

وأشار أبو علي إلى أنّ تقرير التحصيل يظهر بأن الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل والمبيعات من النشاطات الاقتصادية المحلية من صناعية وتجارية وخدماتية ارتفعت خلال العشرة شهور الاولى من عام 2019 الى (2804) مليون دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (2601.2) مليون دينار بزيادة مقدارها (202.8) مليون دينار ونسبة ارتفاع (7.8%).